Глава Бурятии рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём

Глава Бурятии Алексей Цыденов перенёс рабочий день с 31 на 28 декабря для госслужащих и рекомендовал остальным организациям также сделать последний день 2019 года выходным днём для сотрудников.

«Глава Бурятии своим указом перенёс выходной день — субботу, 28 декабря, — на вторник, 31 декабря, для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников», — цитирует пресс-секретаря губернатора Алексея Фишева РИА Новости.

Ранее решение сделать 31 декабря выходным приняли власти Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.

Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил последствия принятия закона о выходном дне 31 декабря.