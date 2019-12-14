Глава Бурятии рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём

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Глава Бурятии Алексей Цыденов перенёс рабочий день с 31 на 28 декабря для госслужащих и рекомендовал остальным организациям также сделать последний день 2019 года выходным днём для сотрудников.
Глава Бурятии рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Глава Бурятии своим указом перенёс выходной день — субботу, 28 декабря, — на вторник, 31 декабря, для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников», — цитирует пресс-секретаря губернатора Алексея Фишева РИА Новости.

Ранее решение сделать 31 декабря выходным приняли власти Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.

Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил последствия принятия закона о выходном дне 31 декабря.

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