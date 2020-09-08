«С учётом интересов граждан»: Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днём

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днём. Соответствующая инициатива содержится в проекте постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Также, согласно документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В Минтруде отметили, что предлагаемый перенос соответствует положениям трудового законодательства и сформирован с учётом интересов организаций и граждан.

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, в котором предлагается сделать 31 декабря будущего года выходным днём.

Согласно проекту, в 2021 году россияне будут отдыхать в следующие дни: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде отметили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов. В ведомстве добавили, что предложения сформированы с учётом интересов организаций и различных категорий граждан.

Проект постановления правительства размещён на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT назвал предложение Минтруда логичным.

«Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и логично. Таким образом, не нарушается общее количество нерабочих праздничных дней с рабочими, то есть баланс, который достигнут между работником и работодателем, сохраняется», — сказал Нилов.

Депутат напомнил, что в прошлом году часть регионов объявили этот день выходным, а некоторые оставили рабочим.

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Напомним, что с инициативой сделать 31 декабря выходным днём в ноябре 2019 года выступила группа депутатов от ЛДПР, внеся в Госдуму соответствующий законопроект. Авторы инициативы отмечали, что данное решение позволит, в частности, «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами». Правительство данный законопроект не поддержало.

Также по теме «Главное, чтобы было удобно россиянам»: в Госдуму внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным Один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря, считают члены ЛДПР. Такой законопроект они внесли на...

Вместе с тем перед новым, 2020 годом о решении сделать 31 декабря выходным днём объявили главы ряда российских регионов. Соответствующие документы подписали, в частности, руководители Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Калининградской областей, Татарстана и Якутии.

Стоит отметить, что в июле 2019 года правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году, согласно которому 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесли на 4 и 5 мая, в результате чего продолжительность новогодних каникул составила восемь дней.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года, назвал предложение позволить россиянам не работать 31 декабря логичным.

«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно... Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал президент.

В августе 2020 года в Минтруд с инициативой о переносе в 2020 году рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ведомство не поддержало инициативу, пояснив, что, согласно ст. 110 Трудового кодекса, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, которые отсчитываются от времени окончания работы накануне выходного дня до момента начала работы в следующий после выходного рабочий день.

«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования ст. 110 кодекса», — говорилось в ответе Минтруда.

В то же время Минтруд сообщил, что намерен учесть предложение при переносе выходных дней в 2021 году.