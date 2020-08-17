«Не соответствует законодательству»: Минтруд не поддержал предложение о переносе выходного дня на 31 декабря

Минтруд не поддержал инициативу о переносе в 2020 году рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных. В министерстве заявили, что это противоречит установленным Трудовым кодексом нормам, по которым продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. При этом в ведомстве отметили, что планируют учесть данное предложение при переносе выходных дней в 2021 году.

Минтруд не поддержал инициативу о переносе в 2020 году рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В министерстве пояснили, что, согласно статье 110 Трудового кодекса РФ, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, которые отсчитываются от времени окончания работы накануне выходного дня до момента начала работы в следующий после выходного рабочий день.

«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса», — говорится в ответе Минтруда, размещённом в Telegram-канале депутата.

При этом в ведомстве отметили, что планируют учесть данное предложение при переносе выходных дней в 2021 году.

Ярослав Нилов, комментируя ответ Минтруда, заявил, что «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит».

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим», — высказался он.

Позже депутат написал, что законопроект, обязывающий правительство РФ устанавливать 31 декабря «спокойным выходным для людей», осенью рассмотрит Госдума.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Напомним, в ноябре 2019 года группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днём. Вместе с тем общее число нерабочих праздничных дней, обозначенное в Трудовом кодексе, предлагалось оставить без изменений.

Авторы инициативы отмечали, что перенос одного из выходных дней на 31 декабря «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами». Правительство данный законопроект не поддержало.

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В Роструде тогда заявили, что 31 декабря может стать для граждан нерабочим, если работодатель предоставит им дополнительный день отдыха, однако это уменьшит норму рабочего времени, что может привести к снижению зарплаты. Кроме того, предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска или отгул за ранее отработанное сверхурочное время.

При этом перед Новым годом о решении сделать 31 декабря выходным днём объявили главы ряда российских регионов. Соответствующие документы подписали, в частности, руководители Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Калининградской областей, Татарстана и Якутии.

В декабре президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, назвал логичным предложение позволить россиянам не работать 31 декабря, однако призвал спокойно всё проанализировать, чтобы не наносить ущерб.

«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно... Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал президент.

Стоит отметить, что в июле 2019 года правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году, согласно которому 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесли на 4 и 5 мая. Такое решение было принято «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней». Таким образом, продолжительность новогодних каникул составила восемь дней.

Предложение о сокращении новогодних каникул

В июне 2020 года председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году. По его мнению, такой шаг позволил бы компенсировать экономические потери России от введения режима нерабочих дней, который был необходим для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Проект соответствующей поправки к Трудовому кодексу Кутепов направил в Минтруд для получения отзыва.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорилось в предложенном сенатором документе.

Кутепов заявил, что с учётом возникшей из-за COVID-19 ситуации, а также дней, приуроченных к проведению парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и голосованию по поправкам к Конституции, количество нерабочих дней в 2020 году в России стало больше на 20%.

В Минтруде на это ответили, что, согласно ТК, с 1 по 8 января в России период праздничных дней, а любые изменения в кодекс должны обсуждаться с работодателями и работниками.