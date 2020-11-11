В Совфеде оценили предложение о продлении новогодних праздников

Продлевать новогодние праздники не следует, необходимо соблюдать ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, считает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Достаточно будет школьных каникул для того, чтобы сбить волну распространения коронавируса, разорвать коммуникационные цепочки между людьми», — цитирует сенатора РИА Новости.

Он отметил, что это будет означать не работать весь январь, а это 1/12 бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние праздники на две недели с сохранением заработной платы. Соответствующее обращение направлено в правительство.

По мнению авторов инициативы, это позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции.





