Выздоровел каждый третий: в России выявлено 8946 новых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в России выявили 8946 новых случаев коронавируса, 5499 человек выздоровели, 92 скончались. В предшествующие этому 24 часа в стране обнаружили 8599 новых случаев коронавирусной инфекции, за день до этого — 9434 случая. С начала эпидемии на территории РФ выявлено 353 427 заболевших, к настоящему времени 118 798 человек (33,6%) выздоровели. От осложнений на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний умерли 3633 пациента (1%). По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 44 из 85 российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 25 мая первые послабления также начались в Москве. На этом фоне в мэрии столицы рассказали, какие ограничительные меры могут быть отменены следующими.

За последние сутки в 83 регионах России выявлено 8946 новых случаев заболевания коронавирусом. Как следует из сообщения оперативного штаба, клинические проявления болезни отсутствовали у 43,7% новых пациентов с COVID-19.

В предшествующие этому сутки в РФ обнаружили 8599 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, за день до этого — 9434.

Согласно последним данным, с начала эпидемии в России зафиксировано 353 427 случаев заболевания COVID-19 во всех 85 регионах страны. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено почти 8,95 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции нового типа (свыше 260 тыс. — за минувшие сутки).

С начала эпидемии в России выздоровели 118 798 пациентов (33,6%), то есть каждый третий заболевший. За сутки этот показатель вырос на 5499. В то же время от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 3633 человека (1%). Из них 92 — за последние 24 часа.

За всё время под медицинским наблюдением находились 1 166 582 человека, по состоянию за 24 мая под контролем остаются 287 683 человека.

Начало снятия ограничений в Москве



В Москве за минувшие сутки выявлено 2560 новых заболевших. За день до этого в столице выявили 2516 новых случаев COVID-19, в предшествующий этому день — 3190.

На этом фоне в столице начался первый этап снятия ограничений, введённых из-за COVID-19. С 25 мая в Москве открылись 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои документы». С определёнными ограничениями возобновилась работа каршеринга (арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней, и для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск). Остальные ограничительные меры в столице пока действуют до 31 мая.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на следующем этапе снятия ограничений в столице нужно открывать непродовольственную торговлю.

«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя», — сказал Ефимов.

В беседе с РИА Новости заммэра отметил, что закрытие непродовольственной торговли ограничивает производство, поскольку промышленности невыгодно работать «на склад» из-за возникающей в этом случае нехватки оборотных средств.

Он также выразил мнение, что следом ограничения будут сниматься в сфере бытовых услуг, в которой занято большое количество малых предприятий.

По данным Ефимова, потери московского бюджета из-за эпидемии COVID-19 уже составили 160 млрд рублей. Ожидается, что всего бюджет Москвы может недополучить порядка 600 млрд рублей.

«У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как согласно планам мы должны были вырасти на 8% по сравнению с 2019 годом», — сообщил заммэра.

«Мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций»

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за эпидемии.

По её словам, России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По её словам, «не оправдался ни один страшный прогноз» по развитию ситуации с коронавирусом в России.

«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения — оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — отметила Попова.

В свою очередь, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия в беседе с РИА Новости выразил мнение, что завершения эпидемии COVID-19 можно ожидать к концу лета.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Роспотребнадзор о вреде алкоголя



Роспотребнадзор в очередной раз обратил внимание на распространённые заблуждения о том, что крепкий алкоголь якобы способен убить вирус. Ведомство опубликовало замечания Всемирной организации здравоохранения, посвящённые этому вопросу.

В них говорится, что употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, что, в свою очередь, лишь повышает уязвимость перед коронавирусом.

«Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19», — отметили в ведомстве.

Также отмечается опасность употребления алкоголя в условиях самоизоляции, поскольку речь идёт о психоактивном веществе, которое связывают с развитием нарушений психического здоровья.

«Люди, подверженные риску развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя, или страдающие таким расстройством, отличаются повышенной уязвимостью, в особенности во время самоизоляции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.