Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.