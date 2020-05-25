Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия в беседе с РИА Новости дал прогноз по завершению эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.