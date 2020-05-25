Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

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Бюджет Москвы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на текущий момент недополучил 160 млрд рублей. Общие потери столицы могут достичь около 600 млрд рублей, отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии
  • © РИА Новости

«На текущий момент бюджет города уже потерял почти 160 млрд рублей. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8% по сравнению с 2019 годом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ожидается, что всего бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей.

«Например, уже сегодня нефтегазовая отрасль забирает ту переплату по налогам, которую компании сделали на основании результатов прошлого года. Кроме того, существенную сумму своей прибыли недополучат финансовый и банковский секторы», — рассказал вице-мэр.

По его словам, это связано с разницей курсов валют, снижением деловой активности, а также падением темпов выдачи потребительских и ипотечных кредитов.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

На поддержку бизнеса в столице выделено 25 млрд рублей для компенсации части расходов на аренду и отсрочки по налогам.

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