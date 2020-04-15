Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своём блоге.

«Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», — написал мэр.

В частности, городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам МСП.

Кроме того, владельцы ТЦ и прочей коммерческой недвижимости получат помощь от города, если снизят ставки аренды более чем на 50%.

10 апреля сообщалось, что московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей. В основном речь идёт о компенсации части расходов на аренду и об отсрочке по налогам.