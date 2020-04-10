На поддержку бизнеса в Москве направят 25 млрд рублей

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Бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей. Ключевые меры будут заключаться в компенсации части расходов на аренду и налоги (более 13 млрд рублей) и в отсрочке по налогам (около 11,5 млрд рублей).
На поддержку бизнеса в Москве направят 25 млрд рублей
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по экономическим вопросам.

Получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости, отметили там.

«Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал», — указали в штабе.

В эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например увеличенные пособия по безработице, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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