На поддержку бизнеса в Москве направят 25 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по экономическим вопросам.
Получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости, отметили там.
«Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал», — указали в штабе.
В эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например увеличенные пособия по безработице, говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции.