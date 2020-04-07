Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно ещё сделать», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Также он поблагодарил парламентариев за работу по перечню законопроектов для реализации президентских инициатив, нацеленных на помощь нуждающимся гражданам и бизнесу.

Накануне правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики.

В него вошли туризм, автомобильные и авиаперевозки, общепит, бытовые услуги и другие сферы. В частности, для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства правительство приняло постановление об отсрочке по выплатам ряда налогов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить