Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно ещё сделать», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Также он поблагодарил парламентариев за работу по перечню законопроектов для реализации президентских инициатив, нацеленных на помощь нуждающимся гражданам и бизнесу.

Накануне правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики.

В него вошли туризм, автомобильные и авиаперевозки, общепит, бытовые услуги и другие сферы. В частности, для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства правительство приняло постановление об отсрочке по выплатам ряда налогов.