Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах

Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.

Эксперты оценили меры, принятые в магазинах 15 торговых сетей Москвы и Белгорода: Eurospar, «Азбука Вкуса», AB Daily, «Пятёрочка», «Атак», «ВкусВилл», «Магнит», Billa, «Перекрёсток», Globus, «Лента», Metro Cash & Carry, «О'кей», «Дикси» и «Ашан».

«Как оказалось по итогам, и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры», — приводит сообщение организации ТАСС.

В магазинах регулярно проводят санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Более того, во «ВкусВилле» организовали бесплатную выдачу масок и перчаток, в «Азбуке Вкуса», «Перекрёстке» и «О'кее» бесплатно раздают только перчатки, а в «Ленте» установлены санитайзеры в кассовых зонах для всеобщего пользования.

Тем не менее в магазинах сетей «Магнит» и «Лента» отсутствовали объявления о необходимости носить маски, в «Ленте» об этом покупателям сообщали по громкой связи.

Ранее телеканал «360» передавал, что специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды.