В Роскачестве составили рейтинг приложений доставки еды

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Специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды по 43 критериям и составили их рейтинг.

Как сообщает телеканал «360», эксперты проверили удобство пользования программой, информационную безопасность и надёжность самого приложения.

По итогам исследования выяснилось, что все приложения обеспечивают высокую степень шифрования и защиты.

«88% всех оцениваемых приложений получили по данному критерию наивысший балл (5 из 5), в этих приложениях все данные пользователя передаются с использованием алгоритмов шифрования», — пояснили специалисты.

В Роскачестве также отметили отсутствие рекламы во всех приложениях и удобство использования.

Как пишет ТАСС, лучшими по совокупности всех критериев экспертами названы следующие приложения: «Папа Джонс», «Якитория» и Delivery Сlub на iOS и «Якитория», «ПиццаСушиВок» и Delivery Club на Android. В рейтинг также в порядке убывания вошли приложения на основе системы iOS «Яндекс.Еда», «ПиццаСушиВок», «Dostaeвский», FoodBand, ZakaZaka, «Домино'с Пицца», Pizza Mafia, «Додо Пицца», Farfor, «Почётный Гость», Pizza Hut, «Ташир», «Империя Пиццы» и «Чайхона №1».

В рейтинг приложений на основе системы Android вошли «Dostaeвский», FoodBand, «Яндекс.Еда», «Папа Джонс», «Додо Пицца», «Ташир Пицца», Farfor, «Домино'с Пицца», Pizza Hut, «Почётный Гость», Pizza Mafia, ZakaZaka, «Империя Пиццы» и «Чайхона №1».

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