СК начал проверку из-за двух незаконных вечеринок в Новосибирске
- РИА Новости
Об этом информирует СУ СК России по региону.
По данным СК, вечеринки прошли на площади Ленина в центре Новосибирска и в Кировском районе города возле конного клуба. В сообщении говорится, что на вечеринках могли присутствовать более 300 человек.
«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска и оштрафовали их.