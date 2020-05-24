СК начал проверку из-за двух незаконных вечеринок в Новосибирске

Следственный комитет организовал проверку в связи с проведением в Новосибирске двух массовых вечеринок в условиях ограничений, введённых из-за коронавируса.

Об этом информирует СУ СК России по региону.

По данным СК, вечеринки прошли на площади Ленина в центре Новосибирска и в Кировском районе города возле конного клуба. В сообщении говорится, что на вечеринках могли присутствовать более 300 человек.

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска и оштрафовали их.