В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки

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Полицейские нашли организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска и оштрафовали их за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции.
В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки
  • РИА Новости

«Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники данного мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по ст. 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях («Нарушение тишины и покоя граждан») и ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»). Это наказание в виде штрафа», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы областного ГУ МВД.

Ранее в соцсетях и местных СМИ Новосибирской области была опубликована информация о том, что жители города устроили вечеринку на площади Ленина. На фото и видео показано, как десятки людей танцуют на парковке.

Главное управление МВД по Новосибирской области начало проверку по данному факту.

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