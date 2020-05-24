МВД начало проверку сообщений о вечеринке в центре Новосибирска

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Главное управление МВД по Новосибирской области проводит проверку появившихся в соцсетях и СМИ сообщений о вечеринке, якобы прошедшей в ночь на 24 мая на площади Ленина в центре Новосибирска.
МВД начало проверку сообщений о вечеринке в центре Новосибирска
  • © РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка.

«Полиция проводит проверку по факту появления публикаций, также проводится проверка по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины», — заявили в ведомстве.

В МВД также проверяют подлинность опубликованных фото и видео. Правоохранительные органы не исключают, что фото и видео могли быть сняты в другое время и являются фейком.

Ранее в соцсетях и местных СМИ Новосибирской области была опубликована информация о том, что жители города устроили вечеринку на площади Ленина. На фото и видео показано, как десятки людей танцуют на парковке.

В апреле в Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк».

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