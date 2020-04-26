В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
- РИА Новости
«Полицейские установили организатора мероприятия», — заявили в ГУ МВД по Подмосковью.
В главке сообщили, что в субботу, 25 апреля в полицию поступила информация о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе.
«Когда на место прибыли сотрудники полиции, нарушители разбежались. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД.
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, накануне вечером несколько десятков человек включили во дворе дома музыку, устроив вечеринку. В связи с этим местные жители вызвали правоохранителей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.