В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

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В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово-парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса. Об этом информирует ТАСС.
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
  • РИА Новости

«Полицейские установили организатора мероприятия», — заявили в ГУ МВД по Подмосковью.

В главке сообщили, что в субботу, 25 апреля в полицию поступила информация о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе.

«Когда на место прибыли сотрудники полиции, нарушители разбежались. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, накануне вечером несколько десятков человек включили во дворе дома музыку, устроив вечеринку. В связи с этим местные жители вызвали правоохранителей. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.

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