В Белокаменке начали тестирование на антитела к коронавирусу

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В амбулатории вахтового жилого городка «Велесстрой» в Белокаменке Мурманской области начали массовое добровольное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.
В Белокаменке начали тестирование на антитела к коронавирусу
  • РИА Новости

«По состоянию на 25 мая анализы крови сдали 487 сотрудников «Велесстроя»... В течение ближайших дней планируется взять ещё около 500 проб», — сообщила компания.

Анализы отправляются для диагностики в московскую лабораторию «АрхиМед», где обрабатываются в течение суток.

В «Велесстрое» пояснили, что тестирование на антитела позволит понять, сколько сотрудников переболели и выработали устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Ранее в МЧС сообщили, что в Белокаменке в течение двух недель возведут стационар на 700 человек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

11 мая президент России Владимир Путин поручил к 20 мая развернуть в вахтовом посёлке Белокаменка полевой госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

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