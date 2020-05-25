В Белокаменке начали тестирование на антитела к коронавирусу
- РИА Новости
«По состоянию на 25 мая анализы крови сдали 487 сотрудников «Велесстроя»... В течение ближайших дней планируется взять ещё около 500 проб», — сообщила компания.
Анализы отправляются для диагностики в московскую лабораторию «АрхиМед», где обрабатываются в течение суток.
В «Велесстрое» пояснили, что тестирование на антитела позволит понять, сколько сотрудников переболели и выработали устойчивый иммунитет к коронавирусу.
Ранее в МЧС сообщили, что в Белокаменке в течение двух недель возведут стационар на 700 человек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
11 мая президент России Владимир Путин поручил к 20 мая развернуть в вахтовом посёлке Белокаменка полевой госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.