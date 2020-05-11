Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь
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- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству России совместно с МЧС России обеспечить развёртывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.
Финансирование госпиталя будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.
Глава государства также поручил рассмотреть возможность развёртывания таких полевых госпиталей, диагностических центров и мобильных лабораторий на отдалённых и малонаселённых территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты.
Ранее число заражённых COVID-19 в Белокаменке превысило тысячу.
В середине апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что МЧС разворачивает в районе Белокаменка мобильный госпиталь, после того как на строительном объекте посёлка выявили больше половины из всех подтверждённых в регионе случаев коронавирусной инфекции.