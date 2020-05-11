Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь

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Президент России Владимир Путин поручил к 20 мая развернуть в мурманском вахтовом посёлке Белокаменке полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с МЧС России обеспечить развёртывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Финансирование госпиталя будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.

Глава государства также поручил рассмотреть возможность развёртывания таких полевых госпиталей, диагностических центров и мобильных лабораторий на отдалённых и малонаселённых территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты.

Ранее число заражённых COVID-19 в Белокаменке превысило тысячу.

В середине апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что МЧС разворачивает в районе Белокаменка мобильный госпиталь, после того как на строительном объекте посёлка выявили больше половины из всех подтверждённых в регионе случаев коронавирусной инфекции.

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