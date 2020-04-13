МЧС разворачивает мобильный госпиталь в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что МЧС разворачивает в районе посёлка Белокаменка мобильный госпиталь. Именно в этом населённом пункте выявлено больше половины из 128 подтверждённых в регионе случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Уточняется, что инфицированные выявлены на объекте строительства центра крупнотоннажных сооружений.

«С учётом большого количества людей на стройке, концентрации их в одном месте по моей просьбе федеральный центр откликнулся, и МЧС разворачивает мобильный госпиталь недалеко от этого объекта на соответствующей площадке», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, все необходимые объекты уже возводятся. В госпитале есть десять аппаратов ИВЛ.

Ранее Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщал, что в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, приведших к дальнейшему распространению коронавируса.