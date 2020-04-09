В Мурманской области завели уголовное дело по факту распространения коронавируса

В Мурманской области возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, приведших к дальнейшему распространению коронавируса.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По данным следствия, житель Апатитов вернулся из туристической поездки на Кубу. Почувствовав недомогание, он не стал звонить на горячую линию. Мужчина не соблюдал режим самоизоляции и не обращался за медицинской помощью.

«Когда самочувствие стало ухудшаться, он попал в больницу, где было проведено медобследование и взяты анализы, тесты выявили и подтвердили наличие у него коронавируса», — заявили в оперштабе.

У нескольких человек из его круга контактов также подтвердили диагноз COVID-19.

Полиция провела проверку, по итогам которой принято решение о возбуждении дела.

Ранее progorod43 передавал, что жителю Кирова грозит уголовное наказание за сообщение в соцсети о заболевших коронавирусом.