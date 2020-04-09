Жителю Кирова грозит уголовное наказание за сообщение в соцсети о заболевших коронавирусом

В Кирове прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за призыва в социальной сети «ВКонтакте» к осуществлению экстремистской деятельности.

Как передаёт progorod43 со ссылкой на региональную прокуратуру, 5 апреля один из пользователей социальной сети оставил комментарий к публикации о заболевших коронавирусом с призывами экстремистского характера.

Прокуратура региона направила в ФСБ постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее kp.ru сообщал, что жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.