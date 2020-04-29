Число заражённых COVID-19 в Белокаменке превысило тысячу

Короткая ссылка
В вахтовом городке в селе Белокаменка Мурманской области ещё у 80 человек выявлена коронавирусная инфекция, общее число заболевших в посёлке составило 1002 человека.
Число заражённых COVID-19 в Белокаменке превысило тысячу
  • Reuters

«По состоянию на 23:00 29.04.2020 в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 1227, из них 1002 на стройплощадке в Белокаменке», — приводит ТАСС сообщение регионального оперативного штаба.

27 апреля сообщалось, что в Белокаменке замедлился прирост больных COVID-19.

Отмечалось, что МЧС разворачивает мобильный госпиталь в Мурманской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить