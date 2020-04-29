Число заражённых COVID-19 в Белокаменке превысило тысячу
- Reuters
«По состоянию на 23:00 29.04.2020 в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 1227, из них 1002 на стройплощадке в Белокаменке», — приводит ТАСС сообщение регионального оперативного штаба.
27 апреля сообщалось, что в Белокаменке замедлился прирост больных COVID-19.
Отмечалось, что МЧС разворачивает мобильный госпиталь в Мурманской области.