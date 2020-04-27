В Белокаменке замедлился прирост больных COVID-19

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В вахтовом городке в селе Белокаменка Мурманской области замедлился прирост больных коронавирусом, за сутки выявлено ещё 16 заражённых.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области, всего в Белокаменке 807 больных коронавирусом, что составляет 81,6% от общего количества заражённых в регионе.

При этом на вечер 25 апреля прирост составлял 105 человек, по состоянию на вечер 24 апреля — 192 человека, на вечер 23 апреля — 43 человека.

Ранее в Мурманске начали проводить дезинфекцию мест массового пользования с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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