В Белокаменке замедлился прирост больных COVID-19

В вахтовом городке в селе Белокаменка Мурманской области замедлился прирост больных коронавирусом, за сутки выявлено ещё 16 заражённых.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области, всего в Белокаменке 807 больных коронавирусом, что составляет 81,6% от общего количества заражённых в регионе.

При этом на вечер 25 апреля прирост составлял 105 человек, по состоянию на вечер 24 апреля — 192 человека, на вечер 23 апреля — 43 человека.

Ранее в Мурманске начали проводить дезинфекцию мест массового пользования с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.