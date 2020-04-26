В вахтовом посёлке Мурманской области выявили ещё 105 больных COVID-19

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В вахтовом посёлке Белокаменка Мурманской области зафиксировали ещё 105 заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
В вахтовом посёлке Мурманской области выявили ещё 105 больных COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По состоянию на 23:00 25 апреля в Мурманской области выявлено 105 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 961: 791 на стройплощадке в Белокаменке (+105), 170 на остальной территории Мурманской области», — говорится в заявлении.

Ранее в Мурманске начали проводить дезинфекцию мест массового пользования с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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