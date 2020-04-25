В Мурманске начали дезинфекцию мест массового пользования
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«С целью предотвращения распространения коронавируса в нашем регионе запущена дезинфекция мест массового пользования: торговые центры, вокзалы и другие локации, где бывает много людей, будут поэтапно проходить санитарную обработку», — заявили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Мурманской области достигло 856.
В том числе за сутки было выявлено 193 случая заражения.