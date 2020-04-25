Почти 200 случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки под Мурманском

В Мурманской области за сутки выявлено 193 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 23:30 24 апреля в Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом составляет 856 человек: 686 на стройплощадке в Белокаменке (+192), 170 на остальной территории Мурманской области (+1)», приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что из больниц по выздоровлению выписано 70 пациентов.

От последствий заражения COVID-19 в Мурманской области умерли четыре человека.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом.