Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
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- РИА Новости
«Два этажа апатитского корпуса городской больницы закрыты на карантин. Это связано с тем, что там получены три новых, предположительно, положительных теста на коронавирус у медработников», — приводит сообщение РИА Новости.
Указанные сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии.
В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Эжвинской больнице в Коми 55 пациентов заразились коронавирусом.
Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.