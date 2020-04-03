Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков

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В Мурманской области закрыли часть корпуса Апатитско-Кировской городской больницы после выявления коронавирусной инфекции у трёх медицинских работников. Об этом сообщил оперштаб региона.
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Два этажа апатитского корпуса городской больницы закрыты на карантин. Это связано с тем, что там получены три новых, предположительно, положительных теста на коронавирус у медработников», — приводит сообщение РИА Новости.

Указанные сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Эжвинской больнице в Коми 55 пациентов заразились коронавирусом.

Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.

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