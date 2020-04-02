СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по республике.

Проверка проводится по опубликованным в средствах массовой информации сообщениям о том, что источником заражения большого числа людей мог стать один из работников медперсонала больницы.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в больнице в Сыктывкаре выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 32 — за последние сутки.