СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по республике.

Проверка проводится по опубликованным в средствах массовой информации сообщениям о том, что источником заражения большого числа людей мог стать один из работников медперсонала больницы. 

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в больнице в Сыктывкаре выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 32 — за последние сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить