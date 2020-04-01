В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 32 — за последние сутки. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения», — сказал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

По его словам, были приняты меры по недопущению распространения коронавируса, очаг локализован.

«На сегодняшний день (1 апреля), в республике всего подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства Коми.

Как подчёркивается, один из них — завозной, ещё 53 случая выявлено в городской больнице Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина.

Ранее Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения к распространению вируса оценивается как удовлетворительная.

Согласно данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 — умерли.