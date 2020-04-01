Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу
- РИА Новости
Отмечается, что Минздрав проводит ежедневный мониторинг ситуации с распространением коронавируса в стране и готовности системы здравоохранения.
«Ситуация оценивается нами как удовлетворительная», — приводит пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения России Владимира Уйбы.
Сообщается, что во всех субъектах федерации созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, также разработаны планы по противодействию распространению коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.