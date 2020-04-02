Число заразившихся коронавирусом в Эжвинской больнице возросло до 55

В городской больнице Эжвинского района Коми подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее медицинское учреждение было закрыто на 14-дневный карантин.

Отмечается, что все инфицированные находятся под медицинским наблюдением.

«В обоих корпусах больницы введён комплекс карантинных мероприятий. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжаются», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в республике выявлено 54 случая заболевания коронавирусом, один из них завозной, ещё 53 зафиксировано в больнице Эжвинского района.

2 апреля стало известно, что следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией в больнице.