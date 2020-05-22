В Белокаменке создадут стационар на 700 человек

В Белокаменке Мурманской области возведут стационар на 700 человек, в настоящее время там работает аэромобильный госпиталь МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Стационар некапитального типа вместимостью до 700 человек будет возведён в ближайшее время в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области для оказания качественной медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией», — цитирует ведомство ТАСС.

В МЧС уточнили, что срок возведения составит порядка двух недель.

«Продолжаются работы по подготовке площадки для возведения полевого инфекционного госпиталя. МЧС России совместно с правительством Мурманской области мобилизовали все силы и средства для скорейшего решения поставленных задач», — уточнил начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

11 мая президент России Владимир Путин поручил к 20 мая развернуть в мурманском вахтовом посёлке Белокаменке полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.