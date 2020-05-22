«Прививать начнут с групп риска»: Попова рассказала о перспективах использования вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в случае, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины от коронавируса, прививать население от COVID-19 начнут с групп риска. Она отметила, что несколько российских регионов готовы к снятию действующих ограничений. При этом она напомнила, что ряд требований, таких как соблюдение социальной дистанции, правила дезинфекции и организации общественных пространств, останутся в силе даже после третьего этапа выхода из ограничительных мер. В России за последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса, их общее число достигло 326 488.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в случае, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины от коронавируса, прививать от COVID-19 начнут с групп риска.

Она отметила, что выработать сразу большое количество вакцины затруднительно.

«Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — приводит её слова РИА Новости.

Глава ведомства добавила, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью, однако пока нельзя оценить влияние уже произошедших мутаций на способность поражать людей.

Кроме того, Попова подтвердила, что планируется проведение популяционного исследования населения на антитела к COVID-19, однако проводить его нужно не ранее чем через семь недель после пика. По мнению ученых, через указанное время можно будет увидеть у населения именно те антитела, которые будут отвечать за иммунный ответ при любой дальнейшей встрече с вирусом. Она также добавила, что около 45% заболевших переносят коронавирус бессимптомно.

Говоря о снятии действующих из-за коронавируса ограничений, глава Роспотребнадзора высказала мнение, что к нему уже готовы несколько российских регионов.

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«Для каждого этапа у нас абсолютно чётко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определённое количество тестирований. Для третьего этапа — это 110 тестов на 100 тыс. населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже её достигли», — рассказала она.

При этом она напомнила, что ряд требований, таких как соблюдение социальной дистанции, правила дезинфекции и организации общественных пространств, останутся в силе даже после третьего этапа выхода из ограничительных мер.

В России за последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса, из них 2988 в Москве, 824 — в Московской области, 389 — в Санкт-Петербурге. За это время 7144 человека выздоровели, 150 скончались.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 326 488, всего излечились 99 825 человек, 3249 пациентов умерли.

Тем временем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил об успешном проведении неофициальных испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах — сотрудниках центра.

«Побочных результатов нет, все здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь. Эксперимент успешным мы будем считать, когда получим разрешение на официальные испытания Минздрава и их проведём. А пока что, соответственно, мы себе доказали, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, мы гарантируем, что она будет успешной», — приводит его слова ТАСС.

При этом заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина призвала пациентов с коронавирусом не употреблять аспирин или анальгин для снижение температуры. Она пояснила, что им необходимо использовать парацетамол, а нестероидные противовоспалительные средства в данном случае должны быть исключены.

Первые результаты испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и доступ для более широкого применения появятся в конце июля. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

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«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Всё пока идёт в графике, пока никаких сбоев нет», — сказал он.

Мурашко также рассказал, почему необходимо проходить реабилитацию тем, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме. Он подчеркнул, что заболевание сокращает жизненную ёмкость лёгких.

«После тяжёлого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы, и, конечно же, в таких ситуациях есть и комплекс мероприятий, которые позволят восстановить работоспособность, восстановить функции лёгких в полном объёме», — заметил глава Минздрава.

Наряду с этим Мурашко указал, что фактически все стимулирующие выплаты медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией были сделаны к 15 мая. По его словам, был создан «специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло».