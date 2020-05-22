Попова: ряд регионов готовы к третьему этапу снятия ограничений

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достигли некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
Попова: ряд регионов готовы к третьему этапу снятия ограничений
  • © РИА Новости

«Для каждого этапа у нас абсолютно чётко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определённое количество тестирований. Для третьего этапа это 110 тестов на 100 тыс. населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже её достигли», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

По её словам, по показателю свободных коек ряд субъектов день ото дня также достигают показателей, необходимых для перехода на третий этап.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России 17 регионов достигли показателей, которые необходимы для поэтапного снятия ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, 14 из них уже приступили к их ослаблению.

13 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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