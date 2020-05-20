В России 14 регионов приступили к ослаблению ограничений

В России 17 регионов достигли показателей, которые необходимы для поэтапного снятия ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, и 14 из них уже приступили к их ослаблению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На сегодня 17 регионов достигли целевых критериев для поэтапного снятия ограничений, из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения и сняли ограничения в рамках первого этапа», — сказал он во время совещания с правительством.

Мишустин добавил, что в стране удалось избежать «самых негативных прогнозов» по заболеваемости.

«Поэтому все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать её ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно», — подчеркнул премьер.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 13 регионах России показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.

По данным на 20 мая, в России выявлено 308 705 случаев коронавируса, 85 392 человека выздоровели, 2972 умерли.