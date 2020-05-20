Голикова отметила готовность 17 регионов к снятию ряда ограничений

Зампред правительства России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию в российских регионах, отметив, что ряд из них готов к частичной отмене ограничений, введённых из-за коронавируса.

«Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, но это данные на сегодняшний день», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она также добавила, что в 13 регионах России показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.

«Очевидно, что самые высокие показатели по распространению на 100 тыс. населения — это Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — заявила Голикова.

Ранее сообщалось, что за сутки в России после коронавируса были выписаны 9262 человека, всего выздоровели 85 392.

12 мая Голикова заявила, что при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом.