Голикова ответила на вопрос о сроках полного снятия ограничений

Короткая ссылка
При соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о возможности снятия всех введённых ограничений.
Голикова ответила на вопрос о сроках полного снятия ограничений
  • РИА Новости

Как отметила Голикова, коронавирусная инфекция COVID-19 является незнакомой, невозможно предсказать на 100%, как будет развиваться эпидситуация.

«Безусловно, мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию, к которому мы стремимся, чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остаётся напряжённой.

По её словам, при этом уровень заболеваемости (158,3 случая на 100 тыс. человек) относит Россию к «пятому десятку среди стран» по случаям COVID-19.

11 мая Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить