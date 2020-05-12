Голикова ответила на вопрос о сроках полного снятия ограничений

При соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о возможности снятия всех введённых ограничений.

Как отметила Голикова, коронавирусная инфекция COVID-19 является незнакомой, невозможно предсказать на 100%, как будет развиваться эпидситуация.

«Безусловно, мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию, к которому мы стремимся, чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остаётся напряжённой.

По её словам, при этом уровень заболеваемости (158,3 случая на 100 тыс. человек) относит Россию к «пятому десятку среди стран» по случаям COVID-19.

11 мая Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.