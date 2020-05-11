Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
- РИА Новости
«Если бы сегодня субъекты России по тем трём критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы 11», — сказала Голикова.
По её словам, такие регионы могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер.
Также она отметила, что 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы начать ослабление ограничений, если бы два других критерия — 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения — могли бы исполняться.
Также Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.