Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
  • РИА Новости

«Если бы сегодня субъекты России по тем трём критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы 11», — сказала Голикова.

По её словам, такие регионы могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер.

Также она отметила, что 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы начать ослабление ограничений, если бы два других критерия — 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения — могли бы исполняться.

Также Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.

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