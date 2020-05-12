Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.

«В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно напряжённой. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется», — сказала она.

По её словам, вместе с тем уровень заболеваемости (158,3 случая на 100 тыс. человек) относит Россию «в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан».

«Совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране с населением, число которого не превышает 10 млн», — добавила она.

По её словам, последние десять суток общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 статистически примерно одно и то же.

«То есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр», — отметила она.

Она рассказала, что доля детей с коронавирусом в России выросла с 5 до 7%, количество мужчин и женщин с этим вирусом примерно одинаковое.

Согласно данным на 12 мая, в России выявлено 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 43 512 человек выздоровели, 2116 умерли.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 121 301, Подмосковье — 22 700 и Санкт-Петербурге — 8050.