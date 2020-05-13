Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В специальном разделе на сайте ведомства представлены требования к организации работы салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов, предприятий общественного питания и торговли, бань и саун, образовательных учреждений и других организаций.

Общими требованиями для всех сфер бизнеса остаются обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Ранее Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для регионов России по трёхэтапному снятию ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что начало снятия ограничений зависит от коэффициента распространения инфекции, свободного коечного фонда и охвата тестирования.

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции россиянам разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.

При этом отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничений.