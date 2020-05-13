Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Короткая ссылка
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
  • Pixabay

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В специальном разделе на сайте ведомства представлены требования к организации работы салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов, предприятий общественного питания и торговли, бань и саун, образовательных учреждений и других организаций. 

Общими требованиями для всех сфер бизнеса остаются обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Ранее Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для регионов России по трёхэтапному снятию ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что начало снятия ограничений зависит от коэффициента распространения инфекции, свободного коечного фонда и охвата тестирования.

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции россиянам разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.

При этом отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить