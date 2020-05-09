Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.

Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«Да, можно выходить на прогулку с ребёнком. Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых», — сказала она в ответ на вопрос, можно ли будет гулять с детьми на первом этапе снятия ограничений.

Указывается, что также станут возможными занятия спортом на улице.

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.