Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

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В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«Да, можно выходить на прогулку с ребёнком. Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых», — сказала она в ответ на вопрос, можно ли будет гулять с детьми на первом этапе снятия ограничений.

Указывается, что также станут возможными занятия спортом на улице.

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

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