Попова рассказала о поэтапном снятии ограничений в России

Режим ограничений будет постепенно сниматься, отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть правило эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем», — сказала она.

По её словам, последними снятыми ограничениями станут «ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий».

«Это будет финальной точкой», — заявила Попова.

Она рассказала, что об ограничениях, которые могут быть сняты первыми, можно будет говорить только к 12 мая.

1 мая Попова обозначила три критерия, от которых зависит начало снятия ограничений. Среди них снижающиеся темпы прироста заболеваемости.

В конце апреля российский президент Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений.