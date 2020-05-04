Попова рассказала о поэтапном снятии ограничений в России

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Режим ограничений будет постепенно сниматься, отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о поэтапном снятии ограничений в России
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Есть правило эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем», — сказала она.

По её словам, последними снятыми ограничениями станут «ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий».

«Это будет финальной точкой», — заявила Попова.

Она рассказала, что об ограничениях, которые могут быть сняты первыми, можно будет говорить только к 12 мая.

1 мая Попова обозначила три критерия, от которых зависит начало снятия ограничений. Среди них снижающиеся темпы прироста заболеваемости. 

В конце апреля российский президент Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений.

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