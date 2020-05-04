Попова рассказала о поэтапном снятии ограничений в России
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- РИА Новости
«Есть правило эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем», — сказала она.
По её словам, последними снятыми ограничениями станут «ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий».
«Это будет финальной точкой», — заявила Попова.
Она рассказала, что об ограничениях, которые могут быть сняты первыми, можно будет говорить только к 12 мая.
1 мая Попова обозначила три критерия, от которых зависит начало снятия ограничений. Среди них снижающиеся темпы прироста заболеваемости.
В конце апреля российский президент Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений.