Попова рассказала о популяционном исследовании на антитела к COVID-19

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости заявила, что популяционное исследование населения на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 планируется, но оно должно проходить не ранее чем через семь недель после пика.
Попова рассказала о популяционном исследовании на антитела к COVID-19
  • © РИА Новости

«Наверное, сегодня проведение исследования ещё преждевременно», — сказала Попова.

По её словам, «уже спланирована работа по разным субъектам, определён контингент, есть понимание, как это будет происходить».

Глава Роспотребнадзора добавила, что, как полагают учёные, после пика эпидемии должно пройти не меньше семи недель, чтобы можно было увидеть у населения антитела, отвечающие за иммунный ответ.

Также Попова сообщила, что ряд российских регионов готовы к третьему этапу снятия ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить