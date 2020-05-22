Попова рассказала о популяционном исследовании на антитела к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости заявила, что популяционное исследование населения на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 планируется, но оно должно проходить не ранее чем через семь недель после пика.

«Наверное, сегодня проведение исследования ещё преждевременно», — сказала Попова.

По её словам, «уже спланирована работа по разным субъектам, определён контингент, есть понимание, как это будет происходить».

Глава Роспотребнадзора добавила, что, как полагают учёные, после пика эпидемии должно пройти не меньше семи недель, чтобы можно было увидеть у населения антитела, отвечающие за иммунный ответ.

Также Попова сообщила, что ряд российских регионов готовы к третьему этапу снятия ограничений.