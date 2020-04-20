«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными

В Серпуховской центральной районной больнице произошёл конфликт руководства и медицинского персонала. Главврач больницы без согласия сотрудников перевёл их в инфекционный стационар для лечения пациентов, заражённых коронавирусом, пригрозив дисциплинарной ответственностью в случае отказа. В результате 27 медиков написали заявления об увольнении по собственному желанию. Позднее часть из них вернули на прежнее место работы. По словам одного из врачей больницы, к работе с больными COVID-19 пытались привлечь даже тех, кто находится в группе риска: людей старше 65 лет, а также матерей-одиночек с маленькими детьми. По словам юриста, руководство медучреждения имело право перевести сотрудников на другое место работы, однако не могло применять к ним никаких мер, если бы те не согласились.

Письменное уведомление от главного врача Павла Звенигородского ряд сотрудников Серпуховской центральной районной больницы и подведомственной ей поликлиники №1 получили 27 марта. Если коротко, общий смысл документа был такой: им предписывалось срочно перейти на работу в инфекционный стационар, который перепрофилируется для работы с коронавирусными больными. Невыход будет приравнен к прогулу, и в этом случае работник понесёт дисциплинарную ответственность.

Уведомление люди получили в пятницу, начинать работать в «инфекционке» нужно было уже с понедельника, рассказал RT один из врачей ЦРБ (собеседник попросил не называть его имени. — RT). На момент перевода коронавирусных больных в отделении не было, подчёркивает медик.

«И всю первую неделю их не было, шла подготовка к их приёму, — добавляет он. — Лишь немногие сотрудники отказались подписывать эту бумагу».

Документ, который предложили подписать медперсоналу

Наш собеседник — из числа тех, кто отказался. Вместе с ним бумагу, по словам врача, подписывать не стали ещё две санитарки из его отделения. Все трое — из-за возраста или хронических болезней.

«Мы в группе риска, нам никак туда нельзя было», — поясняет медик. Сам он не уволился, отстояв право не переводиться, и сейчас работает в другом отделении.

«Главврач пытался пенсионеров, кому за 65, матерей-одиночек с малолетними детьми туда принудительно отправить», — утверждает источник RT.

В итоге заявления об увольнении по собственному желанию написали 27 сотрудников. Остальные (большая часть) предпочли согласиться и подписать распоряжение начальства: работы в городе мало, оставаться в кризис без денег никому не хотелось. Условия труда, на которые согласились медики, весьма тяжёлые, а компенсация за них маленькая. К окладу, исходя из уведомления главврача, добавляется всего 15%. При этом смена медсестры длится 24 часа, причём без перерыва на обед, смена врача — более семи часов.

«Врачам 15 минут на покушать всё-таки дают», — уточняет наш собеседник. На вопрос о федеральных надбавках, на которые Владимир Путин распорядился выделить средства, врач точно ответить не может: «Надеюсь, в мае выплатят».

По словам медика, в инфекционном стационаре средства защиты есть, но работать в них очень непросто: «Работают в респираторах и костюмах, приходится памперсы носить, потому что костюм во время смены не снять».

Кроме того, все согласившиеся перейти на работу с инфекционными больными автоматически попали под жёсткий карантин.

«Им запрещено видеться с семьями, родными, живут они в двух городских гостиницах. Утром их увозят на работу, вечером привозят», — говорит врач. Эти ограничения, по его словам, распространяются не только на месяц работы в инфекционном отделении (приказ главврача действуют именно на такой срок), но и на две недели после него.

Впрочем, условия проживания, по словам медика, неплохие: «Живут в двухместных номерах, кормят там же, в гостинице».

«Люди старше 65 лет вообще должны быть в самоизоляции»

На момент публикации главный врач больницы Павел Звенигородский не ответил на вопросы RT.

11 апреля в группе «ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» во «ВКонтакте» было опубликовано заявление главврача: «В инфекционном стационаре мы развернули дополнительно 50 коек для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией. Для этого нам потребовались медицинские работники, которые будут там работать. Однако мы столкнулись с тем, что никто из сотрудников не захотел перейти туда, а 27 человек вообще написали заявления об увольнении... Ничего не оставалось, как с соблюдением всех юридических норм предложить сотрудникам на 30 дней перевестись в отделение с заключением дополнительного соглашения. Предусмотрены все возможные финансовые доплаты работникам, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве».

Главный врач Серпуховской центральной районной больницы Павел Звенигородский

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Формально действия администрации больницы не противоречат ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. «Работник может быть переведён без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу», — говорится в законе. Это происходит «в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

«Однако, согласно п. 19 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 №2, работник имеет право отказаться от выполнения работы, на которую он переводится без его согласия, в случае возникновения опасности для жизни и здоровья, а также в случае перевода на выполнение работы с вредными или опасными условиями труда, — подчёркивает адвокат Александр Князев, к которому обратились несколько сотрудников больницы за юридической помощью. — В указанных случаях отказ работника от выполнения работы будет правомерным, а привлечение работника к дисциплинарной ответственности за отказ от выполнения такой работы является незаконным. На сегодняшний день официальной позиции Минтруда и Минздрава о порядке временных переводов врачей без их согласия пока нет. Кроме того, временный перевод не должен ставить под угрозу жизнь работников. Тем более тех, кто в группе риска, к примеру люди старше 65 лет, которые вообще должны находиться в режиме самоизоляции. Привлекать их к работе можно только в дистанционном порядке».

Скандала можно было избежать при должном подходе со стороны начальства, считает врач — собеседник RT: «Тактически неправильная работа с сотрудниками. Можно было провести личные беседы, общее собрание. А так нам вообще не объяснили ситуацию».

Заявления отозваны

Через несколько дней после массового увольнения и появления информации в соцсетях руководство ЦРБ, похоже, осознало свою ошибку.

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16 апреля в группе больницы появился ещё один пост со ссылкой на заместителя главврача Алексея Никитина о том, что инфекционный стационар полностью укомплектован, а «заявления об увольнении, поступившие ранее в адрес руководства от ряда сотрудников младшего и среднего персонала ЦРБ, отозваны по их же инициативе». «Учреждение продолжает работу в плановом режиме», — заключает Никитин.

По словам источника RT в больнице, «всем ушедшим звонили из отдела кадров, просили забрать заявление и вернуться к работе в прежней должности на прежнем месте. Большинство коллег воспользовалось этим предложением».

Сейчас несколько отделений ЦРБ полностью закрыты, остальные работают «в урезанном режиме», сообщил собеседник. По его словам, чтобы обеспечить работу с больными COVID-19, полностью расформировали третье терапевтическое отделение, «поступило распоряжение в течение дня выписать всех больных». В инфекционном стационаре в настоящее время, по данным источника RT, постоянно работает около 100 сотрудников. Некоторых срочно переобучили для работы с коронавирусными пациентами.