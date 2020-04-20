В России выявлено 285 очагов заражения коронавирусом
- Reuters
«На начало сегодняшнего дня в России зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и являются заболевшими, 4704», — цитирует Голикову ТАСС.
По её словам, в основном это медорганизации, также есть стационарные организации соцобслуживания и некоторые другие.
Как отметила Голикова, задача властей — максимально контролировать эти места.
По последним данным, в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.