В России выявлено 285 очагов заражения коронавирусом

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Более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством российского лидера Владимира Путина.
В России выявлено 285 очагов заражения коронавирусом
  • Reuters

«На начало сегодняшнего дня в России зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и являются заболевшими, 4704», — цитирует Голикову ТАСС.

По её словам, в основном это медорганизации, также есть стационарные организации соцобслуживания и некоторые другие.

Как отметила Голикова, задача властей — максимально контролировать эти места.

По последним данным, в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.

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