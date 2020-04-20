В России выявлено 285 очагов заражения коронавирусом

Более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством российского лидера Владимира Путина.

«На начало сегодняшнего дня в России зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и являются заболевшими, 4704», — цитирует Голикову ТАСС.

По её словам, в основном это медорганизации, также есть стационарные организации соцобслуживания и некоторые другие.

Как отметила Голикова, задача властей — максимально контролировать эти места.

По последним данным, в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.