Путин предложил ввести выплаты работающим с больными коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин предложил установить выплаты специалистам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Президент отметил, что считает необходимым реализовать «ещё одну меру».

«На три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», — сказал глава государства на совещании с губернаторами.

По его словам, для врачей, которые непосредственно работают с заболевшими, доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тыс. рублей.

Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц.

«Что касается врачей скорой помощи… они получат выплату в 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей», — добавил президент.

Как подчеркнул Путин, такие специалисты находятся на передовой.

Он также заявил, что Россия, не раз проходившая через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».

Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медицинские организации для защиты медперсонала от COVID-19.