«Это тянет только на дисциплинарное взыскание»: дело против уральского акушера-гинеколога прекращено
- RT
- © Андрей Рябцев
Акушер-гинеколог Новолялинской районной больницы Олег Баскаков действовал в рамках должностной инструкции и в интересах оказания медпомощи. Об этом сказано в постановлении о прекращении уголовного дела, которое Баскаков получил по почте. Документ датирован 1 ноября 2019 года.
«Следователь признал то, о чём мы и говорили в суде: Баскаков имел полное право назначать «Трамадол» и «Сибазон», а то, что он взял препараты из собственной тумбочки, — не уголовное преступление, это тянет только на дисциплинарное взыскание», — сообщил RT адвокат врача Георгий Краснов.
Напомним, Олег Баскаков выдал пожилой пациентке, страдавшей от болей, психотропные препараты из личной аптечки и без соответствующих записей в истории болезни пациентки. В апреле 2019 года в отношении врача было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 228.1 («Незаконный сбыт психотропных веществ») и 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). В августе после широкого общественного резонанса Новолялинский районный суд вернул дело в прокуратуру. Отдел RT «Регионы» подробно рассказывал об истории Олега Баскакова.
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