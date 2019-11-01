«Пришли без предупреждения»: уральские следователи продолжают искать наркотики у врача Баскакова
- Врач Олег Баскаков
- © Андрей Рябцев / RT
Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Новолялинский» на днях пришли к отцу врача Олега Баскакова — искали у пенсионера наркотики. Об этом RT сообщил адвокат Баскакова Георгий Краснов.
Напомним, уголовное дело против акушера-гинеколога Новолялинской районной больницы (Свердловская область) Олега Баскакова было возбуждено в апреле нынешнего года. Баскаков выдал пожилой пациентке, страдавшей от болей, «Трамадол» и «Сибазон». Это психотропные препараты, которые назначаются только по рецепту.
Баскаков выдал их из личной аптечки — лекарства остались после умершей за год до этого матери врача. По словам Баскакова, он хотел облегчить страдания пациентки, не тратя время на заполнение необходимых документов. Врача обвинили в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ, а также в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (по этой статье предусмотрено до восьми лет лишения свободы). 27 августа Новолялинский районный суд Свердловской области вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений Уголовно-процессуального кодекса.
«Судья Игорь Макаров в постановлении указал следствию: непонятно, в чём конкретно заключались незаконные действия Баскакова, потому что он как врач имел право назначать эти препараты. Всё что должен был сделать следователь — конкретизировать формулировку, в чём конкретно он видит незаконность. Но у следствия нет доказательств, поэтому они пытаются их собирать дальше», — считает адвокат Краснов.
Отец Олега Баскакова живёт в Челябинской области, в городе Сим. Дорога туда от Новой Ляли составляет около 700 км. Следователи выехали в час ночи на машине, чтобы утром без предупреждения прийти к 82-летнему Владимиру Баскакову. Но сначала побывали в Симской районной больнице, где лежала в марте 2018 года мать Олега Баскакова. Допросили врачей, которые лечили женщину. Выяснилось, что незадолго до смерти ей назначили новую порцию лекарств, в том числе «Трамадол» и «Сибазон». Когда мать Баскакова скончалась, осталось около 30 ампул сильнодействующих веществ. Их забрал муж. А потом несколько ампул увёз с собой в Новую Лялю Олег Баскаков.
«Следователи пришли без предупреждения, беседовали с пожилым человеком без адвоката, осматривали квартиру. Никаких документов они не оставили», — подчёркивает адвокат Краснов.
У него есть аудиозапись разговора с Баскаковым-старшим.
Владимир Васильевич — интеллигентный пожилой человек, живёт в обычной «хрущёвке», обстановка в двухкомнатной квартире небогатая, типичная советская. По словам пенсионера, следователи представились, сказали, что у сына большие проблемы, и предложили показать, где лежат наркотики. Баскаков-старший удивился, потому что, по его словам, часть оставшихся лекарств он выбросил, а часть из них забрал сын.
По словам Владимира Баскакова, следователи изучили домашнюю аптечку, а также осмотрели квартиру, сделали несколько фото, описали некоторые предметы. Уже уходя, полицейские рекомендовали не звонить сыну и сказали, что Баскакову дадут условный срок. Отец доктора прокомментировал приход следователей и вообще всю ситуацию, в которой оказался сын, философски: «Не делай добра — не будет зла».
Следователи также заново собрали показания у сотрудников Новолялинской районной больницы. Как рассказал RT сам Олег Баскаков, его тоже вызывали в полицию и сообщили, что назначена экспертиза медкарты пациентки — для того, чтобы установить, нуждалась ли она в препаратах, которые выдал ей Баскаков.
«На данном этапе сбор дополнительных доказательств в целях дополнения и усиления обвинения запрещён, — указывает адвокат Георгий Краснов. — Это установлено Конституционным судом и разъяснено в нескольких его определениях. Следователи не могут об этом не знать, но почему-то продолжают нарушать закон».
Защита Баскакова готовит жалобу в прокуратуру.
Между тем, в областной прокуратуре и областном главке МВД решается вопрос о возможном прекращении уголовного дела против врача.
«Уголовное дело изначально было непростым. Руководство райотдела совместно с прокуратурой рассматривает вопрос о прекращении дела. Дилемму разрешат в ближайшее время», — заявил RT руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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