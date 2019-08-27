В Свердловской области суд вернул в прокуратуру дело врача, обвинённого в сбыте наркотиков

Председатель Новолялинского районного суда Свердловской области Игорь Макаров принял решение вернуть уголовное дело против врача-гинеколога местной больницы Олега Баскакова, обвиняемого в «незаконном обороте психотропных и сильнодействующих веществ», в прокуратуру на доследование.

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Об этом сообщает корреспондент RT.

«По окончании судебного следствия после представления доказательств стороной защиты суд фактически поддержал доводы защиты о том, что Баскаков имел все законные основания для назначения лекарственных препаратов в соответствии с медицинскими показаниями. Фактически суд установил отсутствие у Баскакова умысла на сбыт», — заявил RT адвокат конторы «Магнат» города Екатеринбурга Георгий Краснов.

Баскаков сказал, что рад решению суда.

«Я очень рад, что мне отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Я рад, что судья внимательно изучил моё дело и разобрался в нём», — добавил врач.

В конце марта 2019 года Олег Баскаков поручил медсестре сделать пациентке укол сильнодействующего обезболивающего. При этом он выдал препарат из своих запасов, оставшихся после смерти матери, скончавшейся от лейкоза. Нарушение процедуры назначения лекарств заметила старшая медсестра, которая сообщила об этом руководству. В итоге на медика завели уголовное дело. За гинеколога, которому грозит восемь лет тюрьмы, вступились его коллеги, а также уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Отдел RT «Регионы» готовит подробный репортаж о деле врача Баскакова.