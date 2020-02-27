Законный выбор: комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям к Конституции 22 апреля. Согласно документу, этот день будет выходным, а голосование пройдёт с 8:00 до 20:00. Ранее дату 22 апреля одобрил Владимир Путин. Кроме того, парламентарии отклонили поправку о 50%-ном пороге явки, которая не нашла поддержки у ЦИК.

Поправка о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля получила одобрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Парламентарии решили, что 22 апреля будет выходным днём. Ожидается, что голосование по поправкам к Конституции пройдёт с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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Участие в голосовании будет свободным. Согласно тексту поправки, проголосовать смогут совершеннолетние россияне, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.

Документ гласит, что указ президента об общероссийском голосовании «подлежит официальному опубликованию не позднее дня, следующего за днём его подписания».

Авторы этой поправки — сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Ранее Клишас рассказал, что дату 22 апреля выбрали из тех соображений, что к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман уже начинается священный месяц Рамадан.

На этом фоне глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о неприемлемости голосования по поправкам 22 апреля, поскольку в этот день отмечается 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который отметил, что с Лениным выбранную дату связывать не стоит.

«Определённую аргументацию вчера привёл Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле пока не видят оснований для переноса даты голосования в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Пока я не вижу, что есть какие-то основания, исходя из той информации, которую мы получаем от наших специалистов и от штаба. Мы вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации, поэтому тут какие-то предположения делать очень тяжело», — сказал Песков.

Выбранную парламентариями дату ранее поддержал Владимир Путин. Об этом заявили в рабочей группе, после чего информацию подтвердили в Кремле.

Напомним, Путин внёс законопроект о поправках к Конституции в конце января. В него вошли пункты об ограничении количества сроков президента, введении дополнительных требований для чиновников высшего ранга, механизме утверждения министров и главы правительства, статусе Государственного совета и утверждении ряда социальных гарантий.

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения», а индексация пенсии должна проводиться регулярно.

Порог явки и дистанционное голосование

Комитет отклонил поправку во вторую статью об общероссийском голосовании, которой предлагалось установить минимальный порог явки. Согласно ей, голосование признаётся состоявшимся, если в нём приняло участие более половины внесённых в списки участников.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что подобные изменения не требуются, отметив, что порога явки нет и на выборах в Госдуму. Аналогичной точки зрения придерживается глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила, что процедура голосования должна быть свободным волеизъявлением.

«Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект», — сказала глава ЦИК на заседании думского комитета. Её слова приводит РИА Новости.

Она также заявила, что Центризбирком пока не готов проводить в общероссийском масштабе дистанционное голосование по поправкам к Конституции. По её словам, соответствующие разработки в рамках программы «Цифровая Россия» будут готовы только в марте.

«Мы будем только выбирать и запускать пилотный проект. Это долгий, серьёзный проект», — сказала Памфилова. Она добавила, что регионы вправе выступить с соответствующим предложением, если смогут доказать свою способность реализовать дистанционное голосование.